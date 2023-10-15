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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер об опыте обязательных пит-стопов в Катаре: «Команды хотят как можно быстрее проехать дистанцию гонку – хоть с одним пит-стопом, хоть с двумя, хоть с тремя»

Руководитель «Ред Булл», комментируя события Гран-при Катара, выразил сомнения относительно того, что ограничения дистанции для каждого комплекта шин может пойти на пользу «Формуле-1».

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