❗️⚡️Президент США Джо Байден тайно запросил у Конгресса дополнительное финансирование в размере $24 млрд на военную помощь Украине, и пополнение армейских арсеналов.
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❗️⚡️Президент США Джо Байден тайно запросил у Конгресса дополнительное финансирование в размере $24 млрд на военную помощь Украине, и пополнение армейских арсеналов.