Япония запаниковала из-за решения России создать нового оператора проекта «Сахалин-2»

Российские власти решили назначить оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2» отечественное ООО. В связи с этим глава минпромторга Японии Коити Хагиуда обратился к являющимися акционерами Mitsubishi и Mitsui с просьбой о сохранении их долей.
Российские власти решили назначить оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2» отечественное ООО. В связи с этим глава минпромторга Японии Коити Хагиуда обратился к являющимися акционерами Mitsubishi и Mitsui с просьбой о сохранении их долей.
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