Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим
    Справедливо опасаются, тем более, что осуществляя поставки они уже ведут её и опасаются лишь ответки за свои "художес...Жители ФРГ опасаю...
  • Михаил Шаповалов
    Ждем.Труба должна рабо...
  • Михаил Шаповалов
    Психологи утверждают: если индивидуум решил самоубиться - отговаривать бесполезно. Либо сам поумнеет, либо ногами впе...Труба должна рабо...

Япония запаниковала из-за решения России создать нового оператора проекта «Сахалин-2»

Япония запаниковала из-за решения России создать нового оператора проекта «Сахалин-2»

Российские власти решили назначить оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2» отечественное ООО. В связи с этим глава минпромторга Японии Коити Хагиуда обратился к являющимися акционерами Mitsubishi и Mitsui с просьбой о сохранении их долей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх