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40-летний Д’Алессандро вернулся в «Интернасьонал». Через 4 месяца хавбек завершит карьеру

«Интернасьонал» объявил о возвращении полузащитника Андреса Д’Алессандро, выступавшего за клуб из Порту-Алегри с 2008 по 2020 год с перерывом на аренду в «Ривер Плейт».

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