Хейли усомнилась в психическом здоровье экс-президента США Трампа

Бывший постпред США при ООН и претендент на выдвижение в качестве кандидата на президентские выборы от Республиканской партии Никки Хейли в ходе выступления в субботу на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир усомнилась в психическом здоровье экс-президента США и ее соперника в президентской гонке Дональда Трампа.