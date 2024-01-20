Хейли усомнилась в психическом здоровье экс-президента США Трампа

Бывший постпред США при ООН и претендент на выдвижение в качестве кандидата на президентские выборы от Республиканской партии Никки Хейли в ходе выступления в субботу на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир усомнилась в психическом здоровье экс-президента США и ее соперника в президентской гонке Дональда Трампа.
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