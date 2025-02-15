Мошенники начали использовать СНИЛС граждан России для оформления кредитов

Серьезную озабоченность по поводу использования СНИЛС граждан России злоумышленниками для оформления кредитов в банках выразил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов 15 февраля в беседе с «Лентой.
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