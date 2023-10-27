Мы сблизились: связь Гузеевой с молодым стала достоянием общественности

Широкую известность знаменитая актриса получила после съемок в шоу "Давай поженимся". Она стала лицом программы и зрителю даже сложно представить себе, что популярная передача может существовать без любимой ведущей.
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