Ангола попросила РФ выйти из проекта по добыче алмазов Катока из-за санкций

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вести бизнес с такими "друзьями" показывает что нет в бизнесе друзей, союзников и т.д. К сожалению международные контракты и договора стали необязательными к их исполнению. Пришло время при ведении бизнеса иметь гарантии правительств государств о гарантиях по инвестициям и ведению бизнеса...Хотя и гарантии государства на сегодня могут не выполняться....