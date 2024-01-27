Власти Анголы принимают меры, чтобы надавить на российскую алмазную компанию АЛРОСА для вывода ее капитала из горнодобывающей ассоциации Catoca, одного из крупнейших в мире месторождений и производственных центров алмазов.
Ангола попросила РФ выйти из проекта по добыче алмазов Катока из-за санкций
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вести бизнес с такими "друзьями" показывает что нет в бизнесе друзей, союзников и т.д. К сожалению международные контракты и договора стали необязательными к их исполнению. Пришло время при ведении бизнеса иметь гарантии правительств государств о гарантиях по инвестициям и ведению бизнеса...Хотя и гарантии государства на сегодня могут не выполняться....
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