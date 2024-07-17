Военнослужащие ЦВО отработали ведение штурмовых действий и уничтожение техники условного противника под Челябинском

При подготовке штурмовых групп, которые усилят подразделения группировки войск «Центр» в зоне специальной военной операции, инструкторы используют опыт СВО, воссоздают обстановку, максимально приближенную к боевой.
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