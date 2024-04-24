В Тверской области госавтоинспекторы провели с воспитанниками детского сада занятие «Я соблюдаю ПДД»

Сотрудники тверской Госавтоинспекции встретились с воспитанниками детского сада № 20/1 города Твери. В начале встречи полицейские напомнили ребятам требования Правил дорожного движения, объяснили, где и как правильно переходить проезжую часть, рассказали о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать во время движения.