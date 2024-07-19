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Тренер Бушманов объяснил преимущество "Зенита" проблемами у его конкурентов

Тренер Бушманов объяснил преимущество "Зенита" проблемами у его конкурентов

Бывший тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов заявил, что петербургский "Зенит" на старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) будет иметь преимущество над конкурентами, и объяснил это кадровыми проблемами в составах команд.

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