Программу поддержки научно-исследовательских работ запустят в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение региональному Минпромторгу на заседании Правительства республики 25 февраля состоялось очередное заседание Правительства Карелии под руководством Главы республики Артура Парфенчикова.
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