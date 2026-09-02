Смешной рассказ до слез Как я играл в «Бутылочку» онлайн и чуть не женился

Меня зовут Андрей, мне 27 лет, и я задолбался быть один. Мой мудрый (или тупой) друг Игорек посоветовал мне «быть проще» и скачать приложение «Бутылочка: Знакомства 18+».
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