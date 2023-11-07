Ученый Эйсмонт: нынешняя магнитная буря говорит о том, что наша планета приближается к максимуму солнечной активности

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук и Научно-исследовательской лаборатории Космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт заявил, что мощность магнитной бури, которая обрушилась на Землю 5 ноября, говорит о приближении нашей планеты к максимуму солнечной активности.