Ученый Эйсмонт: нынешняя магнитная буря говорит о том, что наша планета приближается к максимуму солнечной активности

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук и Научно-исследовательской лаборатории Космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт заявил, что мощность магнитной бури, которая обрушилась на Землю 5 ноября, говорит о приближении нашей планеты к максимуму солнечной активности.
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