Стало известно, когда заработает крупнейший в Азии телескоп для поиска экзопланет

Проект Jiaotong University Spectroscopic Telescope на горе Сайшитэн / © Синьхуа Телескоп расположится на высоте 4,2 километра на горе Сайшитэн, возле поселка Лэнху провинции Цинхай на северо-западе Китая.
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