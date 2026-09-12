Песков выразил обеспокоенность ситуацией в Баб-эль-Мандебском проливе

Дмитрий Песков сообщил о беспокойстве Кремля из-за дестабилизации в Баб-эль-Мандебском проливе. Хуситы взяли под контроль йеменское побережье Красного моря, включая стратегически важные населенные пункты, поддерживаемые Ираном.
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