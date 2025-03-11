«Не просто тревога. Это набат»: резня в Сирии и её последствия для России Ирина ВальковаРезня, устроенная боевиками в Сирии, а также серьёзная нестабильность в стране, стали темой для обсуждения среди аналитиков и обозревателей, в том числе и Сергея Колясникова.