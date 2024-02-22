Формовой хлеб с сушёным луком

Формовой пшенично-ржаной хлеб с сушёным луком и душицей. С твёрдой хрустящей корочкой и мягким пористым мякишем хлебушек идеален, на мой взгляд, для подачи с рыбными супами, ухой и бутербродами со слабосолёной рыбой.