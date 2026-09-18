Против отмывания денег восстанут машины, с которыми договориться невозможно

Ещё несколько лет назад разговоры о том, что искусственный интеллект способен стать самостоятельным фактором глобальной политики и экономики, казались сюжетом из научной фантастики.
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