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Ученые описали катастрофические последствия извержения Йеллоустоуна

Ученые описали катастрофические последствия извержения Йеллоустоуна

Если на Йеллоустоуне произойдет суперизвержение, самым тяжелым ударом для человечества может стать цепь последствий после взрыва.

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