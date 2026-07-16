RTL: в Нидерландах ввели режим дефицита воды из-за жары

Власти Нидерландов объявили второй уровень водного кризиса — режим «фактического дефицита воды». Это решение приняли по рекомендации Национальной координационной комиссии по распределению водных ресурсов на фоне продолжительной жары и критического падения уровня воды в реках, сообщает RTL.