RTL: в Нидерландах ввели режим дефицита воды из-за жары

Власти Нидерландов объявили второй уровень водного кризиса — режим «фактического дефицита воды». Это решение приняли по рекомендации Национальной координационной комиссии по распределению водных ресурсов на фоне продолжительной жары и критического падения уровня воды в реках, сообщает RTL.
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