В Японии 89-летний приговоренный к казни получил рекордную компенсацию

Окружной суд японской префектуры Сидзока постановил выплатить 89-летнему осужденному Ивао Хакамаде компенсацию в размере около 217 млн иен ($1,44 млн по текущему курсу) за 47 лет заключения по делу об убийстве четырех человек в 1966 году.