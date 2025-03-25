В Японии 89-летний приговоренный к казни получил рекордную компенсацию

Окружной суд японской префектуры Сидзока постановил выплатить 89-летнему осужденному Ивао Хакамаде компенсацию в размере около 217 млн иен ($1,44 млн по текущему курсу) за 47 лет заключения по делу об убийстве четырех человек в 1966 году.
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