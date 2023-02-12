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Панарин набрал 4+1 в матче с «Каролиной», став 1-й звездой. У него 59 очков в 53 играх

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал покер, отдал голевую передачу в матче с «Каролиной» (6:2) и был признан первой звездой.

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