Прогноз на 2024-ый год: мир ускоряется, успех ждет людей с крепкой психикой

О новом периоде С 4 февраля 2024 года мир вступает в период глобальных изменений до 2044 года. Этот период ждет значительные трансформации в различных областях, включая бизнес, финансы, климат и структуру профессиональных областей.
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