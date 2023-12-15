Суд отпустил из СИЗО обвиняемого в подготовке теракта подростка

Подростка, которого подозревают в подготовке теракта в Липецке, отпустили из СИЗО, передает MK.RU. Школьник провел под стражей почти полгода, в это время у него не было возможности учиться, теперь он сможет получать образование дистанционно дома.
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