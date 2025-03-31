Даниэль Риккардо вернулся в паддок Формулы 1. Но ненадолго

Getty Images / Red Bull Content PoolАвстралиец Даниэль Риккардо, лишившийся своего места в чемпионате мира после Гран При Сингапура, ненадолго вернулся в Формулу 1 на домашнем для себя Гран При Австралии в Мельбурне.
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