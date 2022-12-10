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Неймар о вылете с ЧМ: «Это похоже на кошмарный сон и долго будет причинять боль. Не гарантирую, что останусь в сборной»

Неймар о вылете с ЧМ: «Это похоже на кошмарный сон и долго будет причинять боль. Не гарантирую, что останусь в сборной»

Неймар поделился эмоциями после вылета Бразилии с ЧМ-2022. Бразильцы уступили Хорватии (1:1, по пенальти – 2:4) в 1/4 финала.

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