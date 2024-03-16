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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

IT-эксперты объяснили, как хакеры с Запада проводят кибератаки на выборах президента

IT-эксперты объяснили, как хакеры с Запада проводят кибератаки на выборах президента

МОСКВА, 16 марта, ФедералПресс. В России с 15 по 17 марта проходят выборы президента. Только за первый день голосования количество кибератак на систему дистанционного электронного голосования в 8 раз превысило число атак, совершенных в единый день голосования в сентябре 2023 года.

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