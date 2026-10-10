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ladyTravel Club

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Turkish Airlines на сутки перенесла рейс в Анталью из-за «ковра» в Москве

Задержки вылетов в Турцию и Египет достигают 7–17 часов.

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