Площадь лесных пожаров в УрФО в 80 раз превысила прошлогодний показатель

За пожарный сезон 2026 года в Уральском Федеральном округе боролись с 1782 пожарами на общей площади 640 тысяч га.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТО Минфин предложил ...
- На Камчатке медве...
- На Камчатке медве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым