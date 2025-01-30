В Госдуме объяснили, какие пособия проиндексируют на 9,5%

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT пояснил, что, помимо пособий по безработице, пересмотрены размеры ежемесячных денежных выплат для различных категорий граждан: участников Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцев, Героев России и так далее.