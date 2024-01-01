В Челябинке в новогоднюю ночь толпа подростков из мигрантских семей напала на мирных отдыхающих людей.
Дети мигрантов вышли на тропу войны. Удар приняли ветераны СВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иванов
Зачем кормить. За ноги и головой об стену чурок.
Ответить
20 час.
Л
Людмила
Выселить всех, отменить поезда перевозившие всех батраков, домой вместе со своими малолетними шакалами...а то им ещё и материнский капитал плати.
Ответить
14 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Саудовской Аравии работают мигранты из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. Без семей. Их привозят на работу и отвозят обратно.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии