Дети мигрантов вышли на тропу войны. Удар приняли ветераны СВО

Зачем кормить. За ноги и головой об стену чурок.

Выселить всех, отменить поезда перевозившие всех батраков, домой вместе со своими малолетними шакалами...а то им ещё и материнский капитал плати.

АЗ

Андрей Зарубкин

В Саудовской Аравии работают мигранты из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. Без семей. Их привозят на работу и отвозят обратно.