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Царьград

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Дети мигрантов вышли на тропу войны. Удар приняли ветераны СВО

Дети мигрантов вышли на тропу войны. Удар приняли ветераны СВО

В Челябинке в новогоднюю ночь толпа подростков из мигрантских семей напала на мирных отдыхающих людей.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Зачем кормить. За ноги и головой об стену чурок.
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20 час.
Л
Людмила
Выселить всех, отменить поезда перевозившие всех батраков, домой вместе со своими малолетними шакалами...а то им ещё и материнский капитал плати.
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14 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Саудовской Аравии работают мигранты из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. Без семей. Их привозят на работу и отвозят обратно.
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4 час.

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