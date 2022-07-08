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Серхио Перес оштрафован и будет стартовать 13-м

Серхио Перес оштрафован и будет стартовать 13-м

Серхио Перес оштрафован и будет стартовать 13-мGetty Images / Red Bull Content PoolПилот Red Bull Racing Серхио Перес признан виновным в нарушении пределов трассы во втором сегменте квалификации Гран При Австрии и лишён всех времён в третьем.

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