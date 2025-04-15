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Два тематических поезда запустили в столичной подземке в честь 90-летия Московского метрополитена

Два тематических поезда запустили в столичной подземке в честь 90-летия Московского метрополитена

В честь 90-летия Московского метрополитена на Большой кольцевой (БКЛ) и Кольцевой линиях столичной подземки запустили два тематических поезда, сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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