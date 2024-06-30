Власти Барселоны борются с продажей непристойных турсувениров

Барселона противится оскорбительным туристическим сувенирам. Ответственные органы ввели строгие правила, запрещающие продажу изделий с сексистскими и гомофобными изображениями, чтобы защитить репутацию города.
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