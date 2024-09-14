Караганов призвал не питать надежд на успех второй конференции по Украине

Шансов на то, что вторая конференция по Украине приведет к разрешению кризиса, нет никаких. Но Россия готова принять участие в этом мероприятии, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, которая грозит всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии