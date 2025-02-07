Обман на более Br360 тыс. Житель Бобруйска приговорен к 8 годам колонии за мошенничество и хищение.

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Бобруйска, которого уличили в злоупотреблении доверием коллег и использовании доступа к их личным кабинетам в системе дистанционного банковского обслуживания, приговорили к 8 годам колонии и крупному штрафу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Могилевского областного суда.