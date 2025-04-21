Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Штурмовики группировки «Центр» отработали захват вражеских опорников

Штурмовики группировки «Центр» отработали захват вражеских опорников

На одном из полигонов прошли интенсивные тренировки штурмовых подразделений группировки войск «Центр».

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