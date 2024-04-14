Почему конституцию России написали американцы и она устраивает Путина

Развал Советского Союза потребовал изменений в основной закон государства — Конституцию. Пришедший к власти в результате госпереворота, Борис Ельцин торопил свое окружение — немедленно переписать Конституцию, которая бы отвечала новым запросам страны, сориентированной на западные ценности.