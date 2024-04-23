«Продолжают закручивать гайки»: России и ее союзникам грозят санкциями

Европейский союз и Соединенные Штаты Америки продолжаю давить на Россию и ее союзников. По данным американского агентства Bloomberg, ЕС планирует ввести вторичные санкции против многих компаний, которые, по мнению европейского сообщества, якобы поставляют в Россию запрещенные товары.