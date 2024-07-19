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Депутат Бессараб: пенсии неработающих пенсионеров дважды индексируют в 2025 году

Депутат Бессараб: пенсии неработающих пенсионеров дважды индексируют в 2025 году

В России страховые пенсии по старости будут индексироваться дважды, начиная с 2025 года. Об этом РИА «Новости» рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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