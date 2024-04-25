Ловкость, сноровка, смелость и, конечно, командный дух помогли участникам успешно пройти все семь испытаний💪🔥.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ловкость, сноровка, смелость и, конечно, командный дух помогли участникам успешно пройти все семь испытаний💪🔥.