Трюдо рассказал Трампу о борьбе с контрабандой наркотиков

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил президенту США Дональду Трампу о 90-процентном сокращении потока тяжелого синтетического наркотика через северную границу США в ходе телефонного разговора 22 февраля, сообщила пресс-служба Белого дома.
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