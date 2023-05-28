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США рассматривают варианты взаимоотношений с Россией... без и с учётом итогов СВО...

США рассматривают варианты взаимоотношений с Россией... без и с учётом итогов СВО...

Несмотря на задиристость, проявляемую Соединенными Штатами в отношении России, американские политические круги приступили к взвешиванию перспектив взаимоотношений с нашей страной в «мирное время», старательно обходя какие-либо результаты СВО.

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