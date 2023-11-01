Евросоюз решил полностью запретить таргетированную рекламу в Facebook✴ и Instagram✴Европейский совет по защите данных (EDPB) согласился распространить запрет на «поведенческую», то есть таргетинговую рекламу в Facebook✴ и Instagram✴, который ранее ввела Норвегия, не входящая в ЕС, на все 30 стран Европейского союза и Европейской экономической зоны, сообщает агентство Reuters.
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