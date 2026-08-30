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Мировое обозрение

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В Соцфонде подсказали способ увеличить пенсию на 10% за год

В Соцфонде подсказали способ увеличить пенсию на 10% за год

Социальный фонд России предложил хитрый способ поднять себе пенсию. Если после наступления пенсионного возраста вы подождете год и не будете обращаться за выплатой, размер пенсии вырастет примерно на 10%.

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