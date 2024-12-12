Сегодня электричество отключают в Астрахани и пяти поселениях на юге региона

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В четверг, 12 декабря, плановые отключения электричества коснутся 25 улиц и переулков во всех районах РЭС Астрахани: а также села Ямное Икрянинского района (с 10:00 до 15:00); поселков Эрле, Нартовский (с 10:00 до 12:00), села Килинчи (с 10:00 до 15:00) и поселка АКЗ Приволжского района (с 13:00 до 15:00).