Американская Палата представителей согласовала отправку поддержки Израилю отдельно от Киева.Западные СМИ сообщают, что план американских "демократов" по продвижению помощи Украине вместе с Израилем потерпел крах.
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