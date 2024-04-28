В США заявили о максимальной эффективности армии РФ в ходе СВО

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм Российские военные максимально эффективно ведут боевые действия на Украине, сообщил в статье для Daily Express бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт.
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