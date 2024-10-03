Миниатюрные управляемые роботы открывают новые горизонты хирургии

Исследователи из Немецкого центра по изучению рака (DKFZ) совершили настоящий прорыв в медицине, успешно проведя сложную эндоскопическую операцию с использованием роя миниатюрных роботов, известных как TrainBots.
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